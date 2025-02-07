AMD похвасталась продажами 100 миллионов игровых консолей этого поколения Про...

AMD похвасталась продажами 100 миллионов игровых консолей этого поколенияПроизводитель чипов AMD сообщил в своем отчете о прибылях за четвертый квартал, что это поколение консолей было невероятно сильным, а совокупные поставки превысили 100 миллионов долларов в четвертом квартале.
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