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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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AMD похвасталась продажами 100 миллионов игровых консолей этого поколения Про...

AMD похвасталась продажами 100 миллионов игровых консолей этого поколения Про...

AMD похвасталась продажами 100 миллионов игровых консолей этого поколенияПроизводитель чипов AMD сообщил в своем отчете о прибылях за четвертый квартал, что это поколение консолей было невероятно сильным, а совокупные поставки превысили 100 миллионов долларов в четвертом квартале.

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