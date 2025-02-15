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Мэтт Барнс обратился к владельцу «Мэверикс»: «Вам лучше заткнуться, уж мы-то знаем, насколько хорош Лука»

«Даллас» перед дедлайном обменял Луку Дончича в «Лейкерс». Одной из главных мотиваций была обозначена плохая дисциплина и физическая форма словенца, о чем говорил и управляющий техасским клубом.

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