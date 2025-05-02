Ученые нашли восьмой континент под водами Тихого океана: размер площади острова с Индию Ольга БезродняяПосле тщательных океанографических изысканий, ученые сделали сенсационное заявление, что Тихий океан спрятал восьмой континент.
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