Маск предупредил о смертельной угрозе ИИ для человечества

В Великобритании стартовал первый Глобальный саммит по вопросам искусственного интеллекта, на котором эксперты, политики и представители технологических гигантов обсудят аспекты, связанные с развитием искусственного интеллекта (ИИ).
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