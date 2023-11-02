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Маск предупредил о смертельной угрозе ИИ для человечества

Маск предупредил о смертельной угрозе ИИ для человечества

В Великобритании стартовал первый Глобальный саммит по вопросам искусственного интеллекта, на котором эксперты, политики и представители технологических гигантов обсудят аспекты, связанные с развитием искусственного интеллекта (ИИ).

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