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Царьград

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Противостояние Ирана и Израиля: Многое будет зависеть от роли России – Политолог Каргин

Противостояние Ирана и Израиля: Многое будет зависеть от роли России – Политолог Каргин

Эксперт сообщил, окажут ли влияние на ситуацию на Ближнем востоке США и Россия.В последнее время с Ближнего востока приходят всё более тревожные новости.

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