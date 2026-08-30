Житель Ивановской области отправится на принудительные работы за долг по алиментам

Мужчина игнорировал алименты больше года, накопив долг свыше 300 тысяч рублей. Его приговорили к 8 месяцам принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в пользу государства.
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