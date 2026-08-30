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Ивановские новости

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Житель Ивановской области отправится на принудительные работы за долг по алиментам

Житель Ивановской области отправится на принудительные работы за долг по алиментам

Мужчина игнорировал алименты больше года, накопив долг свыше 300 тысяч рублей. Его приговорили к 8 месяцам принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в пользу государства.

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