Режиссер Уэс Андерсон: «После развода родителей есть стремление везде и всегда „создавать семью“»

Недавно на Netflix вышла его экранизация «Чудесной истории Генри Шугара» фото: кадр из фильма «Чудесная история Генри Шугара»Американского режиссера Уэсса Андерсона за его страсть к «детским» произведениям, некую гротескность персонажей и яркую цветовую гамму в фильмах часто называют сказочником.
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