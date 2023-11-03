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Режиссер Уэс Андерсон: «После развода родителей есть стремление везде и всегда „создавать семью“»

Режиссер Уэс Андерсон: «После развода родителей есть стремление везде и всегда „создавать семью“»

Недавно на Netflix вышла его экранизация «Чудесной истории Генри Шугара» фото: кадр из фильма «Чудесная история Генри Шугара»Американского режиссера Уэсса Андерсона за его страсть к «детским» произведениям, некую гротескность персонажей и яркую цветовую гамму в фильмах часто называют сказочником.

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