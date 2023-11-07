В Японии признали, что санкции США против «Арктик СПГ 2» приносят вред

Санкции США, введенные против «Арктик СПГ 2», оказывают не самые положительное влияние на японский бизнес, поэтому следует провести анализ ситуации, заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура.
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