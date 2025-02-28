25-30% врачей в больницах – приезжие: почему такое происходит в России

Поинтересуйтесь, сколько мест в мед. ВУЗе отдают иностранцам, причем бюджет. Наши золотые медалисты туда не могут пробиться. И почему эти иностранные студенты остаются в нашей стране?

НД

Наталья Дубняк

Профессия врача снова должна стать уважаемый профессией, как было раньше. Но при этом высокооплачиваемой, как в США. Большие усилия надо приложить к обучению врачей. Уменьшить нагрузку за счёт большего количества специалистов. Надо, чтобы врачи чувствовали, что они врачи, а не лошади ломовые, в которых любой камнем может запустить. Вернуть полноценную медицину в сельскую местность с хорошим обследование, роддомами, операционными.