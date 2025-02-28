Русский Колоколъ Dmitry Golubovich/Global Look Press В отдельных регионах стало проблемой попасть на прием к русскому врачу.
25-30% врачей в больницах – приезжие: почему такое происходит в России
Комментарии
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Ника
Поинтересуйтесь, сколько мест в мед. ВУЗе отдают иностранцам, причем бюджет. Наши золотые медалисты туда не могут пробиться. И почему эти иностранные студенты остаются в нашей стране?
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2 час.
НД
Наталья Дубняк
Профессия врача снова должна стать уважаемый профессией, как было раньше. Но при этом высокооплачиваемой, как в США. Большие усилия надо приложить к обучению врачей. Уменьшить нагрузку за счёт большего количества специалистов. Надо, чтобы врачи чувствовали, что они врачи, а не лошади ломовые, в которых любой камнем может запустить. Вернуть полноценную медицину в сельскую местность с хорошим обследование, роддомами, операционными.
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2 час.
Александр Батт
Надо разрешить больным обращаться за медпомощью в ЛЮБУЮ поликлинику к ЛЮБОМУ врачу. А врачам платить за каждого принятого пациента.
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1 час.
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