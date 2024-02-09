Бизнес России и Китая обсудит нововведения в системе налогового и бухгалтерского учета и особенности трансграничных взаиморасчетов

Как бизнесменам вести бухгалтерский учет в 2024 году? 15 февраля в 11:00 в Общественной палате Российской Федерации пройдет круглый стол на тему: «Налогообложение и бухгалтерский учет: Памятка на 2024 год».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии