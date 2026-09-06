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Царьград

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"Государств будет радикально меньше": Мир вступает в новую эпоху. Что нас ждёт?

"Государств будет радикально меньше": Мир вступает в новую эпоху. Что нас ждёт?

Мир вступает в новую эпоху. Что нас ждёт? Александр Казаков отметил, что движение в рамках переходного периода осуществляется практически в темноте, поэтому можно различить лишь примерные очертания будущего: "Государств будет радикально меньше".

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