Рассекречена Lada Niva Sport: 118-сильный мотор от Lada Granta Sport, новый салон и дисковые тормоза всех колес

В Тольятти в рамках «Жигулевской мили» АвтоВАЗ показал прототип доработанной Lada Niva Sport. Машина отличается от прототипа, показанного в прошлом году и, вероятно, именно в таком варианте машины пойдет в серийное производство к концу текущего года.