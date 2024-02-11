Рассекречена Lada Niva Sport: 118-сильный мотор от Lada Granta Sport, новый салон и дисковые тормоза всех колес

В Тольятти в рамках «Жигулевской мили» АвтоВАЗ показал прототип доработанной Lada Niva Sport. Машина отличается от прототипа, показанного в прошлом году и, вероятно, именно в таком варианте машины пойдет в серийное производство к концу текущего года.
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