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Российского футболиста Матвея Сафонова номинировали на награду лучшему вратарю мира

Российского футболиста Матвея Сафонова номинировали на награду лучшему вратарю мира

На приз также претендуют еще семь спортсменов из разных стран Вратарь французского клуба "ПСЖ" Матвей Сафонов вошел в число номинантов на премию имени Льва Яшина, которую журнал France Football присуждает лучшему голкиперу планеты.

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