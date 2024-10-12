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Политик Айнарс Шлесерс предлагает избирателям не голосовать за русские партии

Политик Айнарс Шлесерс предлагает избирателям не голосовать за русские партии

Лидер партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс обратился к русскоязычным Латвии. Причина? А скоро выборы в столичное самоуправление! "У русскоязычных латвийцев есть один выход - "выйти из оппозиции".

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Комментарии
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Eduard
У нас свои партии,у вас свои! Мы нк хуторяне,не лвтышские обезьяны!
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17 час.
Eduard
Литрвцы,латыши и эстонцы это просто тупое наглое крестьнство живущее на чужажой земле.Как республики называются значение не имеет,названия модно старое вернуть царское!
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17 час.
Eduard
И СМИ ваши слушать на желаем,там однь враньё!
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17 час.

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