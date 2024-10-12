Политик Айнарс Шлесерс предлагает избирателям не голосовать за русские партии

Лидер партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс обратился к русскоязычным Латвии. Причина? А скоро выборы в столичное самоуправление! "У русскоязычных латвийцев есть один выход - "выйти из оппозиции".
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