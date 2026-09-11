Мэр Магадана Поликанова: В городе начался отопительный сезон

Мэр Магадана Лариса Поликанова сообщила о начале отопительного сезона с 11 сентября. Энергетики начали поэтапный запуск котельных.
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