В суд направлено уголовное дело об избиении моряка во Владивостоке

Во Владивостоке окончено и направлено в суд производство по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью старшему помощнику капитана, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции Дальнего Востока.
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