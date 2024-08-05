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Робот-стоматолог впервые провел процедуру на человеке. Это проект компании Perceptive

Робот-стоматолог впервые провел процедуру на человеке. Это проект компании Perceptive

Робот-стоматолог Perceptive выполнил первую полностью автоматизированную процедуруВ медицинской индустрии произошел значительный прорыв благодаря компании Perceptive из Бостона: их робот, управляемый искусственным интеллектом, впервые полностью автономно выполнил стоматологическую процедуру, подготовив зуб к установке коронки всего за 15 минут — восемь раз быстрее, чем это делал бы стоматолог.

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