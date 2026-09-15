Индикатор бизнес-климата ЦБ остался ниже нуля

Индикатор бизнес-климата Банка России в сентябре составил минус 2,3 пункта с учетом сезонности. Показатель остается в отрицательной зоне, следует из свежего мониторинга предприятий ЦБ.
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