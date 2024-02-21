Bloomberg: Украина близка к соглашению с МВФ о предоставлении $900 млн

Руководство Украины почти договорилось с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении 900 миллионов долларов, что имеет возможность стать «вторым по величине спасательным кругом» после грантов Европейского союза.
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