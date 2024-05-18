Группировка войск «Север» отразила десять контратак ВСУ в Харьковской области

Группировка войск «Север» в Харьковской области продвинулась в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отразила 10 контратак штурмовиков противника, рассказал 18 мая начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
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