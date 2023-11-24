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Как процветает мошенничество на фоне денежных потоков в ВСУ

Как процветает мошенничество на фоне денежных потоков в ВСУ

Как процветает мошенничество на фоне денежных потоков в ВСУ Елена ВайленкоВ последнее время бесконтрольные денежные потоки вооруженных сил Украины (ВСУ) стали привлекательным полем для мошенников как внутри страны, так и за её пределами.

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