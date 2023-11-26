Украинская пара в Испании: обвиняют в торговле людьми и эксплуатации соотечественниц

В Испании украинскую пару задержали за эксплуатацию соотечественниц. Супружеская пара с Украины, которую обвиняют в торговле людьми, искала жертв в соцсетях и предлагала им работу в качестве няни, сообщает ABC.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии