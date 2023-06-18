День памяти святого Иллариона и преподобного Ваарлама Хутынского отмечает церковь 19 июня 2023 года AdministratorПо церковному православному календарю, 19 июня 2023 года РПЦ отмечает День памяти святого Иллариона и преподобного Ваарлама Хутынского.