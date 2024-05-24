Едилов: кадровые перестановки ожидаются в акимате Мангистау

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает inAktau.kz. «По информации некоторых источников первый заместитель акима Мангистауской области Жумабай Карагаев будет освобожден от занимаемой должности», - написал Ербол Едилов.
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