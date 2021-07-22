Куда делся грипп?

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровьяЗдоровьеКуда делся грипп? Все мы знаем людей, которые многие годы с завидной регулярностью болели сезонными вирусными инфекциями.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСветлана БаяндинаХотелось бы чтобы так и было!Валерий ВорожищевМировыми паразитами коронобесия придумана с целью уничтожить "лишнюю" часть населения Земли с помощью ложной статистики и принести огромные прибыли биг фармамафии через вакцинации людей. Известно, что "испанка" уничтожила более 50.000.000 населения земли только с помощью вакцин. Для сравнения, в Греции, где какой-то причине не было вакцинации, никто не пострадал. Наши коронобесы - Собянины, Голиковы, Поповы, Мурашки, Грефы, Онищенки и другие "специалисты - вирусологи" идут в авангарде затеи мировых паразитов.Валерий ВорожищевМировыми паразитами коронобесия придумана с целью уничтожить "лишнюю" часть населения Земли с помощью ложной статистики и принести огромные прибыли биг фармамафии через вакцинации людей. Известно, что "испанка" уничтожила более 50.000.000 населения земли только с помощью вакцин. Для сравнения, в Греции, где какой-то причине не было вакцинации, никто не пострадал. Наши коронобесы - Собянины, Голиковы, Поповы, Мурашки, Грефы, Онищенки и другие "специалисты - вирусологи" идут в авангарде затеи мировых паразитов.Комментировать
Свежие комментарии