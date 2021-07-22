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Куда делся грипп?

Куда делся грипп?

Все мы знаем людей, которые многие годы с завидной регулярностью болели сезонными вирусными инфекциями.

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Светлана Баяндина
Хотелось бы чтобы так и было!
Валерий Ворожищев
Мировыми паразитами коронобесия придумана с целью уничтожить "лишнюю" часть населения Земли с помощью ложной статистики и принести огромные прибыли биг фармамафии через вакцинации людей. Известно, что "испанка" уничтожила более 50.000.000 населения земли только с помощью вакцин. Для сравнения, в Греции, где какой-то причине не было вакцинации, никто не пострадал. Наши коронобесы - Собянины, Голиковы, Поповы, Мурашки, Грефы, Онищенки и другие "специалисты - вирусологи" идут в авангарде затеи мировых паразитов.
Валерий Ворожищев
Мировыми паразитами коронобесия придумана с целью уничтожить "лишнюю" часть населения Земли с помощью ложной статистики и принести огромные прибыли биг фармамафии через вакцинации людей. Известно, что "испанка" уничтожила более 50.000.000 населения земли только с помощью вакцин. Для сравнения, в Греции, где какой-то причине не было вакцинации, никто не пострадал. Наши коронобесы - Собянины, Голиковы, Поповы, Мурашки, Грефы, Онищенки и другие "специалисты - вирусологи" идут в авангарде затеи мировых паразитов.

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