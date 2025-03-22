Медвежий угол
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Медвежий угол

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Теперь официально: Власти Карелии создают "позитивный образ мигранта"

Теперь официально: Власти Карелии создают "позитивный образ мигранта"

Царьград /Globallookpress В высоких кабинетах решили, что проблем с засильем иностранцев нет.

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Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
ока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.РОССИИ ПРОСТО НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЮДЕЙ ЗА ЧИНОВНИКАМИ!
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2 час.
В К
Гнать на хер такие власти!
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1 час.
ЯО
Яна Орлова
Из-за таких же руководителей наша Родина начала превращаться в вонючий кишлак! Худшего предательства России не может быть!
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1 час.
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