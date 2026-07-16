Брак в "Черном дельфине": почему юная журналистка вышла замуж за убийцу детей

Психолог объяснил, зачем 18-летняя девушка сыграла свадьбу с казанским стрелком.В Оренбургской области, в исправительной колонии особого режима "Черный дельфин", состоялась свадьба, которая шокировала общественность.
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