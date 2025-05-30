Завершена сборка первой ядерной авиабомбы B61-13

Авиабомба B61-13 будет находиться на вооружении вместе с уже находящимся в эксплуатации B61-12 , управляемыми ядерными авиабомбами свободного падения, которые могут использоваться как тактическими истребителями, так и стратегическими бомбардировщиками.
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