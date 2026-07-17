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Запретная тема в США: Вэнс рассказал о тайнах в сделке с Ираном

Запретная тема в США: Вэнс рассказал о тайнах в сделке с Ираном

Вэнс бросил вызов произраильскому крылу США: заявление об Иране вызвало политический шторм Вице-президент США Джей Ди Вэнс оказался в центре громкого политического спора после интервью американскому комику и ведущему Джо Рогану.

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