Запретная тема в США: Вэнс рассказал о тайнах в сделке с Ираном

Вэнс бросил вызов произраильскому крылу США: заявление об Иране вызвало политический шторм Вице-президент США Джей Ди Вэнс оказался в центре громкого политического спора после интервью американскому комику и ведущему Джо Рогану.
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