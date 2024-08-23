Ignio.com Лев. Еженедельный гороскоп красоты за 26 августа - 1 сентября

Вам нужно расслабиться и замедлиться. На этой неделе звезды советуют вам взять небольшой перерыв и отдохнуть не только от многолюдных мероприятий, но и от слишком частых посиделок с друзьями, а также от интенсивных занятий спортом.
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