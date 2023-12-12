AP: тысячи европейцев выйдут протестовать против введения режима жёсткой экономии в странах ЕС

Демонстранты готовятся выйти на улицы Брюсселя, чтобы выразить недовольство новым мерам жёсткой экономии, которые планируют принять 27 стран Евросоюза, сообщает Associated Press.
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