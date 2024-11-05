Жители Коркино столкнулись с новой проблемой после отъезда цыган – обстановка напряженная Евгения КомароваВ челябинском Коркино, после недавних беспорядков, цыгане покинули город, оставив за собой ряд проблем.
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