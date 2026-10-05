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Царьград

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В Краснодаре 5 октября работают 79 АЗС: где есть бензин и дизель

В Краснодаре 5 октября работают 79 АЗС: где есть бензин и дизель

На 27 АЗС Краснодара временно прекращён отпуск топлива, ещё девять закрыты на ремонт или ребрендинг, а на отдельных станциях топливо заливают только в бак автомобиля.

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