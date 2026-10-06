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ВЕСТИ КРЫМ

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ВТБ профинансирует шесть туристических проектов по программе «Пять морей и озеро Байкал»

ВТБ профинансирует шесть туристических проектов по программе «Пять морей и озеро Байкал»

По информации пресс-службы банка ВТБ, банк заключил шесть соглашений с застройщиками туристической инфраструктуры на общую сумму 32,2 млрд рублей.

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