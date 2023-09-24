Структуры безопасности, в которые входит Армения, стали неэффективными. Об этом заявил в послании согражданам премьер-министр страны Никол Пашинян, трансляцию провел youtube-канал News.
Пашинян назвал неэффективными структуры безопасности, в которых состоит Армения
Комментарии
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Игорь Егоров
Пашиняна надо сажать на кол.
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14 час.
Татьяна Атакишиева
Пашинян сам-то понял, что сказал? Сам же отказался от Карабаха в пользу Азербайджана. Получается вся эта заваруха внутреннее дело Азербайджана. Тогда причём тут Армения и её защита ОДКБ? На Армению никто не нападал. И почему должны другие идти погибать за армян, только не сами армяне. Ты сам что-то сделал для защиты своих соотечественников в Нагорном Карабахе? Ты даже беженцев оттуда принять не можешь. Сказал, что Армения может принять только 40 тысяч, а их больше 120 тысяч. Куда остальным деваться?
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13 час.
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