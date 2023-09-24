Пашинян назвал неэффективными структуры безопасности, в которых состоит Армения

Татьяна Атакишиева

Пашинян сам-то понял, что сказал? Сам же отказался от Карабаха в пользу Азербайджана. Получается вся эта заваруха внутреннее дело Азербайджана. Тогда причём тут Армения и её защита ОДКБ? На Армению никто не нападал. И почему должны другие идти погибать за армян, только не сами армяне. Ты сам что-то сделал для защиты своих соотечественников в Нагорном Карабахе? Ты даже беженцев оттуда принять не можешь. Сказал, что Армения может принять только 40 тысяч, а их больше 120 тысяч. Куда остальным деваться?