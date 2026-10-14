Politico: Зеленский может лишиться Starlink и разведданных США

Владимир Зеленский может потерять поддержку США из-за угрозы Дональда Трампа прекратить доступ к разведданным и интернету Starlink для ВСУ, сообщает Politico.
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