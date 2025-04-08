Предстоящая пошаговая тактическая игра по вселенной Star Wars будет называться Star Wars: Zero CompanyВ прошлом месяце Lucasfilm Games объявила, что впервые официально покажет новую пошаговую тактическую игру по вселенной Star Wars на предстоящем Star Wars Celebration, который состоится в Японии позже в этом месяце, 19 апреля.