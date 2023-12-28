В РФ предложили ограничить скорость электровелосипедов зимой

Директор Института исследования проблем современной политики, политолог Антон Орлов предложил ограничить максимальную скорость езды на электровелосипедах и электросамокатах до 5 км/ч в зимний период, пишет RT.
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