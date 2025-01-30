Руспродсоюз: 50% исков к розничным сетям касается «Светофора»

Дмитрий Востриков, директор по развитию Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз», сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что значительная часть исков Роспотребнадзора против розничных сетей связана с магазинами «Светофор».
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