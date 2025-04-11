Пока Трамп будет бить нелегалов долларом и конфисковывать их имущество, мы будем разводить руками и закатывать глаза

Почему в России американский опыт борьбы с незаконной миграцией вряд ли будет востребован Фото: Илья Московец/URA.
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