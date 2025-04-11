Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Сергей К
    Если ничего не изменится с рождаемостью  - то добровольно с песнями и плясками. А что Вы сделаете? Языком - ля-ля... ...Пока Трамп будет ...
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Пока Трамп будет бить нелегалов долларом и конфисковывать их имущество, мы будем разводить руками и закатывать глаза

Почему в России американский опыт борьбы с незаконной миграцией вряд ли будет востребован Фото: Илья Московец/URA.

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Комментарии
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СК
Сергей К
В США высокая собственная рождаемость. И еще мигрантов полно. Ясное дело, мигрантов можно гонять. А у нас? Рождаемость - очень низкая. Собственное население - исчезающеее.... Будешь тут чесать репу.... Любая страна без своего населения - все равно будет занята мигрантами...
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2 час.
Александр Павлов
И добровольно заменить себя мигрантами?
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1 час.
СК
Сергей К
Если ничего не изменится с рождаемостью  - то добровольно с песнями и плясками. А что Вы сделаете? Языком - ля-ля... бла-бла ??? Ну, несерьезно....
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20 мин.
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