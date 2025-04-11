Пока Трамп будет бить нелегалов долларом и конфисковывать их имущество, мы будем разводить руками и закатывать глаза

СК

Сергей К

В США высокая собственная рождаемость. И еще мигрантов полно. Ясное дело, мигрантов можно гонять. А у нас? Рождаемость - очень низкая. Собственное население - исчезающеее.... Будешь тут чесать репу.... Любая страна без своего населения - все равно будет занята мигрантами...