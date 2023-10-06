В ЯНАО продолжается рост цен на топливо. Скрин

В ЯНАО впервые с середины сентября увеличилась предельная цена за литр бензина марки АИ-92. На АЗС в Ямбурге она составила 65,5 рублей, что на три рубля превышает предыдущие показатели, следует из данных платформы Russiabase.
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