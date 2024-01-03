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Педагог Тамара Крючкова рассказала, как вырастит одаренного ребенка

Педагог Тамара Крючкова рассказала, как вырастит одаренного ребенка

Одаренный ребенок — об этом мечтают все родители. Почётный работник образования, педагог Центра поддержки одарённых детей &quot;Созвездие&quot; Тамара Крючкова рассказала Тульской службе новостей, как вырастить талантливого ребенка.

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