Турция станет посредником в мирных переговорах России и Украины?

Владимир Зеленский «дозревает» до мирных переговоров с Россией. 5 января он провел «очень содержательный» телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, которому навязывал свою формулу мира.
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