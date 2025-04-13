«Полола огороды в США»: какие секреты раскрыла Татьяна Навка в документальном фильме

Документальный фильм «Она», выпущенный Первым каналом к 50-летнему юбилею фигуристки и обладательницы олимпийского золота Татьяны Навки, представляет собой не просто биографию, а глубокое погружение в личную жизнь бывшей спортсменки.
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