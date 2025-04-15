Уиткофф: переговоры с Ираном будут касаться обогащения урана и контроля арсенала

REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool/File Photo Основными темами переговоров между Соединенными Штатами и Ираном будут введение ограничений на уровень обогащения Тегераном урана, а также контроль над вооружениями, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в эфире телеканала Fox News.
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