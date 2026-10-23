Стихийная торговля дарит смолянам возможность купить сезонные товары, но и это имеет свои нюансы Управление Роспотребнадзора по Смоленской области объяснило смолянам, как обезопасить себя при покупках на сезонных ярмарках.
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