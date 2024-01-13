В Ростове арестовали бывшего командира батальона ДПС взятку в 10 миллионов рублей

Он должен был передать её другим сотрудникам правоохранительных органов.Ленинский районный суд арестовал бывшего командира батальона ДПС ГИБДД 2, который обвиняется в посредничестве в передаче взятки в особо крупном размере.
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