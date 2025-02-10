Воспитательница из Якутии отправится в тюрьму за избиение детей-инвалидов

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Воспитательницу из Якутии приговорили к 2 годам и 6 месяцам исправительной колонии общего режима с невозможностью работать с несовершеннолетними за то, что она, работая в школе-интернате, избивала своих воспитанников.
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