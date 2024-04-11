Геннадий Метлин: Российской армии нужны разные специалисты

Геннадий Иванович Метлин, заместитель главы администрации Бежецкого муниципального округа: В современном мире мы имеем возможность получать информацию из различных источников, которые не всегда являются достоверными.
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