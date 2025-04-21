Захар Бардаков подписал контракт с "Колорадо" на сезон 2025/26

Русский хоккеист Захар Бардаков, ранее игравший за петербургский СКА, стал игроком "Колорадо" в НХЛ. Он подписал однолетний контракт новичка на сезон 2025/26, после успешного выступления в Континентальной хоккейной лиге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии